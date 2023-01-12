Підрозділи в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечуватимуться всім необхідним – Зеленський

Підрозділи в Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться боєприпасами та всім необхідним оперативно та безперебійно, написав президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок ішлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів», – зазначив Зеленський.

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших точок бойових дій в Україні. Останнім часом російські війська зосередили наступ на місті Соледар у Бахмутському районі.