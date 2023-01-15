Зеленський впровадив санкції проти ще 198 російських діячів культури й медіасфери

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти майже двох сотень громадян Росії, повідомляє пресслужба Офісу президента 15 січня.

За повідомленням відомства, відповідний указ № 23/2023 глава держави підписав 15 січня. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Також РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а Міністерству закордонних справ – поінформувати компетентні органи Євросоюзу та США.

В Офісі президента показали перелік із 198 діячів російської культури і медіасфери, проти яких вводяться персональні санкції.

До списку санкцій потрапили: співачки Ірина Аллегрова, Лариса Доліна, Вікторія Дайнеко, громадянка України, телеведуча та режисер Жанна Бадоєва, співаки Пилип Кіркоров, Дмитро Білан, Олександр Буйнов, телеведучі Дана Борисова, Яна Рудковська, актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, а також інші пропагандисти і так звані російські «воєнкори», тощо.

Крім того, санкції запровадили проти колишньої української телеведучої, яка зараз знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях, Діани Панченко.

Проти осіб, які потрапили до цього списку, запроваджується повний пакет персональних санкцій строком на 10 років, уточнили в Офісі президента.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ-компоненти.

Санкції також стосуються обмеження доступу Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.

7 січня українська влада офіційно запровадила санкції проти багатьох російських артистів, які підтримують війну.