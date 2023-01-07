«Пропагандисти смерті»: Подоляк назвав причину запровадження санкцій проти російських артистів

У суботу, 7 січня, Україна запровадила санкції проти більш ніж ста російських артистів за підтримку війни в Україні, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

За підтримку російської збройної агресії в Україні сьогодні до списку українських санкцій потрапили 119 російських артистів, зазначив він.

«119 російських «пропагандистів смерті» у великому списку санкцій… Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні…», – наголосив Подоляк.

До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, потрапили: співачка та актриса Ірина Аллєгрова, співак Роман Архіпов, телеведуча Жанна Бадоєва, співаки Дмитро Білан та Сергій Лазарєв, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кіпєлов та Лоліта Мілявська, оперна співачка Ганна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ-компоненти.

Санкції також стосуються трьох російських банків та обмеження доступу Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.