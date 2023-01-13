Польща і Литва виступають за санкції проти ядерного сектора РФ – Reuters

Польща і Литва хочуть, щоб Євросоюз запровадив обмеження щодо ядерного сектору Росії в рамках десятого пакету санкцій, повідомляє агенція Reuters із посиланням на високопоставлених дипломатів двох країн. За їхніми словами, новий пакет санкцій має бути готовим до 24 лютого.

Як зазначає Reuters, Україна вже закликала ЄС запровадити санкції проти компанії «Росатом». Досі ця ініціатива блокувалася, зокрема, Угорщиною.

Польща та Литва також пропонують заборонити ще більше «російських пропагандистських ЗМІ» та виключити більше російських банків із системи SWIFT.

Крім того, країни хочуть запровадження обмежень проти Білорусі, за допомогою якої, за словами співрозмовників агентства, Росії вдається оминати деякі європейські санкції.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз запровадить нові санкції проти Білорусі за допомогу Росії у війні проти України.

Європейські дипломати заявили, що вони знову спробують покласти край торгівлі алмазами між Бельгією та Росією, а також розширять заборону на торгівлю товарами, які можуть бути використані у військових цілях.

Наразі до списку санкцій внесено близько 1300 осіб та 120 організацій. Обмеження поширюються на торгівлю, транспорт, енергетику, банківську справу, засоби інформації та оборону.