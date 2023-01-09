Кіркоров, Добронравов, Джиган і Баста: Україна запровадила санкції проти російських артистів (відео)

Потрапили під санкції син зірки серіалу «Свати» Федора Добронравова, Віктор, що теж знімався у цьому серіалі та, як і батько, підтримав окупацію Криму та російську агресію загалом. Також у списку – репер Джиган, який народився в Одесі, та Філіп Кіркоров. Останній уже відреагував на санкції та назвав Володимира Зеленського «зайкою». Більше про санкції та реакції на них – дивіться у відео.