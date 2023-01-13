Британія: 10 російських олігархів, які скористалися «золотими візами», потрапили під санкції

Британія заявляє, що 10 російських олігархів, які використовували візовий план для залучення інвестицій (так звані «золоті візи»), щоб отримати дозвіл на проживання, потрапили під санкції.



Міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман уточнила, що ці олігархи потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.

«Враховуючи важливість забезпечення незалежності правоохоронного процесу, я не можу сказати більше про оперативно важливу роботу, яка ведеться в цій сфері. Хоча я не можу дати конкретних коментарів, як приклад низки дій, які ми вживаємо, я можу сказати, що ми вже застосували санкції до 10 олігархів, які раніше використовували цю програму у рамках нашої масштабної відповіді на російську агресію в Україна», – йдеться у заяві Браверман.



За її словами, відкритість Британії до глобального бізнесу несе ризики того, що «зловмисники скористаються нашими системами для досягнення корупційних і злочинних цілей».

«Ми повинні переконатися, що клептократії, такі як Росія, не зможуть діяти безкарно за кордоном», – зазначила міністр.



Браверман додала, що з моменту вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року Великобританія застосувала санкції щодо 1200 осіб і 120 організацій, пов’язаних з російською державою, а також заморозила російські активи на суму 22 мільярди доларів.

У лютому минулого року Велика Британія відмовилася від програми надання так званих «золотих віз», яка діяла з 2008 року. Завдяки цій програмі багаті іноземці могли отримати громадянство країни в обмін на ввезення капіталу. Як зазнає видання Guardian, протягом семи років між 2008 і 2015 роками, які називають епохою «сліпої віри», проводилися мінімальні перевірки джерела коштів, заявникам не потрібен був банківський рахунок у Великій Британії, і не було спеціальних перевірок на відмивання грошей. У 2018 році після отруєнь у Солсбері МВС зобов'язалось перевірити осіб, які скористалися так званими «золотими візами».



