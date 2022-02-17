Велика Британія скасувала програму надання «золотих віз»

Велика Британія відмовилася від програми надання так званих «золотих віз», завдяки якій багаті іноземці могли отримати громадянство країни в обмін на ввезення капіталу. Про це 17 лютого оголосила міністр внутрішніх справ Пріті Пател.

«У мене нульова терпимість до зловживань нашою імміграційною системою», – сказала Пател, додавши, що хоче «зупинити корумповану еліту, яка загрожує національній безпеці та поширює брудні гроші». Міністр також наголосила, що скасування «золотих віз» – це лише «початок нової боротьби з шахрайством та незаконними фінансами».

Раніше про плани відмовитися від програми надання «золотих віз» повідомили Financial Times та The Times. Видання припускали, що це відбудеться впродовж найближчих тижнів, а як основний мотив скасування називали «виключення можливості проникнення в країну грошей та активів, повʼязаних із президентом Росії Володимиром Путіним» на тлі «загострення ситуації навколо України».

Оголошуючи рішення, очільниця МВС Пріті Пател наголосила, що воно стосується «всіх нових заявників усіх національностей».

За даними Financial Times, у 2021 році британський уряд видав 798 «золотих віз», 82 із них росіянам.