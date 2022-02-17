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Лондон розглядає можливість скасування «золотих віз» для росіян через ситуацію з Україною

Про це повідомляють Financial Times і The Times із посиланням на джерела, близькі до голови МВС Пріті Пател

Велика Британія розглядає можливість скасування протягом кількох тижнів програми видачі «золотих віз», за якою багаті іноземці могли отримати громадянство в обмін на капітали, що ввозяться в країну, повідомляють Financial Times і The Times із посиланням на джерела, близькі до голови Міністерства внутрішніх справ Пріті Пател.

В уряді Британії, як пишуть видання, повернулися до обговорення проблеми з видачею «золотих віз» і російських «брудних грошей» через загострення ситуації навколо України.

Британська влада зараз посилено вивчає візові правила, щоб виключити можливість проникнення в країну грошей та активів, пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путіним, пише The Times.

Раніше Лондон заявив, що готує «найжорсткіший режим санкцій проти Росії, який будь-коли був», щоб зупинити російську агресію щодо України. Ці санкції, як стверджується, торкнуться осіб, які «забезпечують стратегічну й економічну підтримку російського режиму».

За словами британського прем’єр-міністра Боріса Джонсона, у Лондона готові зміни у законодавстві, які дозволять запровадити обмеження проти російських фізичних осіб і стратегічних компаній.

Програму «золотих віз» Велика Британія запустила у 2008 році. В обмін на вкладення від двох мільйонів фунтів стерлінгів іноземці отримали можливість жити в країні, а пізніше – подати на громадянство й отримати паспорт. У 2015 році Британія посилила перевірки претендентів на візи, щоб не допустити обігу незаконних коштів: від заявників зажадали провести аудит своїх фінансових і ділових інтересів.

За даними FT, у 2021 році британський уряд видав 798 віз інвесторам, 82 із них – росіяни. За цей же період громадянам Китаю було видано 210 віз.

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