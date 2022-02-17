Лондон розглядає можливість скасування «золотих віз» для росіян через ситуацію з Україною

Велика Британія розглядає можливість скасування протягом кількох тижнів програми видачі «золотих віз», за якою багаті іноземці могли отримати громадянство в обмін на капітали, що ввозяться в країну, повідомляють Financial Times і The Times із посиланням на джерела, близькі до голови Міністерства внутрішніх справ Пріті Пател.

В уряді Британії, як пишуть видання, повернулися до обговорення проблеми з видачею «золотих віз» і російських «брудних грошей» через загострення ситуації навколо України.

Британська влада зараз посилено вивчає візові правила, щоб виключити можливість проникнення в країну грошей та активів, пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путіним, пише The Times.

Раніше Лондон заявив, що готує «найжорсткіший режим санкцій проти Росії, який будь-коли був», щоб зупинити російську агресію щодо України. Ці санкції, як стверджується, торкнуться осіб, які «забезпечують стратегічну й економічну підтримку російського режиму».

За словами британського прем’єр-міністра Боріса Джонсона, у Лондона готові зміни у законодавстві, які дозволять запровадити обмеження проти російських фізичних осіб і стратегічних компаній.

Програму «золотих віз» Велика Британія запустила у 2008 році. В обмін на вкладення від двох мільйонів фунтів стерлінгів іноземці отримали можливість жити в країні, а пізніше – подати на громадянство й отримати паспорт. У 2015 році Британія посилила перевірки претендентів на візи, щоб не допустити обігу незаконних коштів: від заявників зажадали провести аудит своїх фінансових і ділових інтересів.

За даними FT, у 2021 році британський уряд видав 798 віз інвесторам, 82 із них – росіяни. За цей же період громадянам Китаю було видано 210 віз.