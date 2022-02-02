«Москва-на-Темзі». Чим володіють у Великій Британії російські олігархи

Під нові західні санкції можуть потрапити російські фінансові установи, енергетичні компанії, будь-які фірми та особи, які підтримують російську владу. Очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс не виключила, що санкції стосуватимуться і нерухомості у Лондоні, якою володіють «путінські олігархи». Що відомо про власність та інвестиції багатих росіян у Великій Британії, розповідає телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Що ми збираємося зробити, так це розширити санкційне законодавство: щоб будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля і режиму в Росії, могла стати мішенню. Щоб не було куди сховатися ні путінським олігархам, ні російським компаніям, які беруть участь у підтримці російської держави», – сказала вона.

Велика Британія – «пральня для брудних російських грошей», а Лондон – «Москва-на-Темзі» – так преса самої Великої Британії роками пише про нерухомість російських олігархів і корупційні розслідування, пов’язані з Росією.

«Від півтора мільярда до чотирьох мільярдів фунтів стерлінгів – йдеться про активи, саме нерухомість, у Великій Британії, яка належить росіянам», – розповідає співробітник «Трансперенсі Інтернешнл – Росія» Ілля Шуманов.

Мільярдеру Роману Абрамовичу належить «імперія» об’єктів нерухомості у Великій Британії вартістю понад $270 млн. Про це торік писала британська газета The Times. «Перлиною його британської імперії» видання називає особняк із 15 спальнями на вулиці Кенсінгтон-Пелас-Гарденс у Лондоні. Втім, найзнаменитіший британський актив Абрамовича – футбольний клуб Chelsea.

Алішер Усманов – давно вже у списку найбагатших людей Великої Британії. На відміну від Абрамовича, він навіть має британське підданство. Усманову в Росії належить контрольний пакет гірничо-металургійної компанії «Металоінвест». А у Великій Британії йому належать один із найдорожчих особняків у Лондоні та історичний особняк у графстві Суррей.

Опозиційний російський політик Олексій Навальний у своїх розслідуваннях стверджував, що Усманов – корупціонер. Усманов із ним публічно не погодився.

Серед найбагатших лондонців – і російський мільярдер Михайло Фрідман. В інтерв’ю Forbes Фрідман говорив, що є податковим резидентом Великої Британії, живе та працює в Лондоні. У Росії Фрідман відомий як засновник «Альфа-Груп». А росіянам – за «Альфа-Банком», магазинами «Перехрестя» та «П’ятірочка». У 2018 році мільярдер потрапив до «кремлівського списку» бізнесменів, який склав Мінфін США.

Але найбільше влада Великої Британії впродовж останніх років хвилювалася через олігарха Олега Дерипаску. Міжнародний комітет Палати громад у 2018 році оприлюднив доповідь «Московське золото: російська корупція у Великій Британії». Британських політиків збентежило розміщення акцій групи En+ на Лондонській фондовій біржі у листопаді 2017 року. Компанію контролював Дерипаска, який раніше потрапив під санкції США. У доповіді Палати громад його називають «другом Кремля».

Серед російських чиновників, чиї імена пов’язували з Великою Британією: колишній заступник голови уряду, а тепер голова держкорпорації «ВЕБ.РФ» Ігор Шувалов. «Фонд боротьби з корупцією» Олексія Навального знаходив у Шувалова елітну нерухомість у королівстві. Успішним бізнесменом та підданим Великобританії є і син колишнього голови «Російських залізниць» Володимира Якуніна – Андрій.

У 2017 році Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) розкрив схему відмивання мільярдів доларів із Росії. Одними з ключових гравців у схемі були компанії, зареєстровані у Великій Британії. Однак, незважаючи на численні розслідування, влада Великої Британії не вживала серйозних заходів проти підозрілого російського бізнесу.

«Ми бачимо, що пов’язані з російською владою олігархи не лише комфортно почуваються у Великій Британії, а й фінансують політичну еліту», – каже Шуманов.

У 2018 році Transparency International оприлюднила доповідь, в якій розповіла, як російські гроші «отруїли» навіть деяких парламентарів у Сполученому Королівстві.