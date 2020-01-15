Російський олігарх придбав права на назву стадіону англійського «Евертона»

Компанія російського олігарха Алішера Усманова USM Holdings придбала права на назву нового стадіону англійського футбольного клубу «Евертон», який виступає в прем’єр-лізі.

Будівництво арени має розпочатися цього року і завершитися в 2023-му. «Евертон» грає на стадіоні «Гудісон Парк», розрахованому на 39,5 тисяч глядачів, з 1892 року, і переїзд на більшу арену є частиною стратегії розвитку нового власника клубу Фархада Мошира. Мошир є бізнес-партнером Усманова, раніше він володів часткою в іншому англійському клубі, лондонському «Арсеналі».

Як повідомляє Telegraph, Усманов уже заплатив 35 мільйонів євро за право назвати арену на свій розсуд. Невідомо, скільки Алішер виплачуватиме клубу щосезону після відкриття арени, але джерело стверджує, що сума навряд чи буде вищою за 29 мільйонів євро. Саме таку суму клуб «Тоттенгем» просить за перейменування власної арени в Лондоні, але поки не знайшов охочого виділити такі гроші.

Джерело зазначає, що точна назва майбутнього стадіону поки не відома, але у російського олігарха вже є варіант: «Вони збираються побудувати новий стадіон. Чому не USM Арена? Я планую інвестувати в цей клуб».

«Евертон» повідомив про збитки 130 мільйонів євро за останній звітний період, тому інвестиції Усманова дуже потрібні клубу в найближчі роки. Нині «Евертон» іде 11-м в англійській прем’єр-лізі.