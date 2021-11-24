Суд у Лондоні визнав наклепом твердження про залежність мільярдера Абрамовича від російського лідера Путіна

Високий суд Лондона визнав наклепницькими девʼять тверджень про російського мільярдера Романа Абрамовича з книжки «Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід».

У книжці, зокрема, стверджувалося, що Абрамович купив лондонський футбольний клуб «Челсі» за розпорядженням президента Росії Володимира Путіна, метою якого було «визнання та вплив» у Великій Британії, а також надав російському лідерові доступ до своїх статків. В іншому разі вони нібито перейшли б державі, а сам мільярдер опинився б у вʼязниці.

Представники відповідача, видавництва HarperCollins, наполягали, що твердження, які Абрамович вважав наклепом, були лише висловленням думки. Проте лондонський суд вирішив, що у книжці вони подані як факти.

Водночас Високий суд Лондона ухвалив, що три з чотирьох уривків із книжки, які оскаржувала компанія «Роснєфть», не дискредитують її.

Книжка колишньої кореспондентки Financial Times у Москві Кетрін Белтон «Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов у наступ на Захід» вийшла у Великій Британії у квітні 2020 року.

Після її появи у продажу російські бізнесмени Роман Абрамович, Шалва Чигиринський, Михайло Фрідман, Петро Авен, а також компанія «Роснєфть» подали позови до автора та видавництва HarperCollins.

Пізніше HarperCollins прибрало з книги фрагменти про звʼязки у 1980-х роках Фрідмана та Авена з КДБ СРСР і вибачилося перед ними.