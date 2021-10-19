У Дерипаски заявили, що обшуки проходять у будинках його родичів у Нью-Йорку та Вашингтоні

Представник російського олігарха Олега Дерипаски заявили, що ФБР проводить обшуки у двох будинках – у Нью-Йорку та Вашингтоні. Про це він повідомив Reuters.

При цьому представник наголосив, що йдеться про будинки родичів Дерипаски, і він не є їхнім власником.

За його словами, обшуки проводяться за двома ордерами, пов’язаними з американськими санкціями.

Раніше NBC News повідомило про обшуки, що проходили в вашингтонському будинку, який нібито належить наближеному до Володимира Путіна олігарху Олегу Дерипасці.

У ФБР причину обшуків не пояснювали.

США запровадили санкції проти Дерипаски в 2018 році, пояснивши своє рішення тим, що бізнесмен – як і інші внесені тоді в список особи – займався «різноманітною зловмисною діяльністю» по всій земній кулі, представляючи інтереси російської влади. Зокрема, й через підтримку російської агресії в Україні.