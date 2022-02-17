«Захід може і повинен робити більше»: британський парламентар у Верховній Раді

Голова комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд виступив із промовою у залі Верховної Ради 17 лютого. Звертаючись до народних депутатів, він привітав їх із «демократичним шляхом, яким вони йдуть», і висловив підтримку Лондона.

«Сьогодні Україна стоїть на нульовій позиції битви між авторитаризмом та демократією. Я можу тільки похвалити те, що ваша нація так повстала. Я пишаюся тим, що британський уряд стоїть разом із вами у навчаннях, допомозі і сподіваюся, що це буде продовжуватися. Але також я хочу сказати, що вірю, що захід може і повинен робити набагато більше», – заявив Еллвуд.

За словами члена Палати громад, коли Росія почала накопичувати війська на українському кордоні, він був одним із перших прихильників розміщення військ НАТО в Україні.

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«Ми не розуміли ситуацію повністю і сховалися за виправданням, що Україна не є членом НАТО і в нас немає зобов’язань допомагати. Однак НАТО надсилало свої війська і в Афганістан, і в Косово, і в Лівію, хоча ці країни також не є членами НАТО. І я твердо вірю, що рішення показати свою силу таким чином… це те, про що Захід жалкує тепер, оскільки ця велика картина того, що тепер відбувається, тепер зрозуміла, тому що українська безпека - це європейська безпека. І, якщо вторгнення буде, це вплине і на ціни на харчі, на газ, і це буде катастрофою для всієї Європи», – впевнений він.

Водночас Еллвуд припустив, що довгострокова стратегія президента Росії Володимира Путіна полягає в тому, щоб відмежуватися від Заходу і об’єднатися з Китаєм. Це, за його словами, може призвести до «нової епохи нестабільності».

Він також вказав на те, що перехід світу на зелену енергетику суперечить інтересам таких країн, як Росія, які заробляють на експорті викопних палив.

«Захід має перегрупуватися дуже швидко. Ми маємо нагадати собі, за що ми стоїмо, у що ми віримо, що ми хочемо захищати, тому що, поки Вашингтон, Лондон, Берлін та Париж не погодяться щодо того, як протистояти російській агресії, ми будемо діяти розділено і нашу слабкість експлуатуватимуть. Ми маємо визнати, що це поворотний момент в історії. Яким чином Захід діятиме в наступні місяці, може визначити те, яким чином будуть виглядати наступні роки», – сказав Еллвуд.

Він висловив думку, що країни-члени НАТО повинні збільшити видатки на оборону до 3% ВВП, і пообіцяв повторити цей заклик у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого.

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Британський парламентар також привітав альянс між Великою Британією, Україною та Польщею. Він припустив, що представники трьох парламентів можуть створити тристоронній комітет для підтримки цієї ініціативи.

«Я готовий виконати свою частину роботи», – додав представник Палати громад.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував малий альянс між Україною, Великою Британією та Польщею 1 лютого.