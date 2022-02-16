В Україну їде очільниця МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс 17 лютого відвідає Київ на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Візит очільниці британського Форін Офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій задля зміцнення безпеки на європейському континенті. Дмитро Кулеба та Ліз Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів зі стримування РФ від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Сполученого Королівства у зміцненні обороноздатності нашої держави. Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у безпековій сфері, включаючи кібербезпеку, а також в галузях торгівлі та інвестицій», – ідеться в анонсі зустрічі.

На Ліз Трасс у Києві очікували ще на початку лютого, але два тижні тому вона не змогла приїхати через захворювання на коронавірусну інфекцію нового типу.

Ще 6 лютого міністр закордонних справ Великої Британії заявила, що вважає неправдивими заяви Москви про відсутність у неї планів нового вторгнення в Україну.

«Активність Росії у спробах підірвати лад чи якось погрожувати Україні добре помітна. Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві. Ми та наші союзники залишаємося непохитними у підтримці України», – наголосила Ліз Трасс.

Того ж дня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може вторгнутися в Україну «будь-якого дня», і такий конфлікт матиме «величезну людську ціну».

15 лютого про відсутність ознак деескалації на українсько-російському кордоні заявили президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. 16 лютого таку ж тезу в інтервʼю Бі-Бі-Сі висловив президент України Володимир Зеленський.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.