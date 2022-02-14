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«Це мій дім»: чому іноземці залишаються у Києві попри загрозу війни? (відео)

«Це мій дім»: чому іноземці залишаються у Києві попри загрозу війни? (відео)
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«Це мій дім»: чому іноземці залишаються у Києві попри загрозу війни? (відео)

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США, Велика Британія, Італія, Швеція, Ізраїль, Японія – це далеко не увесь перелік держав, які закликають своїх громадян негайно залишити територію України через імовірну загрозу війни. Тим часом з Києва до Львова перебралася і низка посольств: зокрема, Канади та Австралії. (Автор: Тарас Левченко).

Попри такі новини, не всі іноземці планують пакувати валізи і їхати з української столиці. Чому вирішили залишитися, і як будуть діяти у разі загострення ситуації між Києвом та Москвою? З кількома експатами поспілкувався кореспондент Радіо Свобода.

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