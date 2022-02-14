Попри такі новини, не всі іноземці планують пакувати валізи і їхати з української столиці. Чому вирішили залишитися, і як будуть діяти у разі загострення ситуації між Києвом та Москвою? З кількома експатами поспілкувався кореспондент Радіо Свобода.