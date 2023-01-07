Відбулось перше у 2023 році засідання РНБО: Зеленський розповів подробиці

У суботу, 7 січня, під головування президента Володимира Зеленського відбулось чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони, розповів він у вечірньому відеозверненні.

«Відбулося чергове засідання РНБО. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО цього року. Це буде не менш потужно, ніж у минулі роки. Головний пріоритет – це забезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятися всіма кроками, які необхідні, всіма способами, які спрацюють», – зазначив Зеленський.

«До речі, світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони (росіяни – ред.) щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях», – сказав він.

Президент наголосив, що 7 січня вкотре підтвердилося, що тільки вигнання російських військ з української землі та ліквідація будь-яких можливостей РФ тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру.

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

В Україні назвали ідею Путіна «лицемірством». Президент Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

Президент США Джо Байден також відзначив 5 січня, що наказ лідера РФ Володимира Путіна про припинення вогню в Україні на Різдво за юліанським календарем є лише спробою знайти паузу для російських військових зусиль.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що Росія, очікувано, не дотримувалась «різдвяного перемир’я», її військові на лінії зіткнення продовжували вести обстріли та намагались продовжувати наступ.