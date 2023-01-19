Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Миколаївщина і Харківщина – влада регіонів розповіла про обстріли за добу

Влада прозвітувала про потерпілих і руйнування, яких зазнали українці в низці регіонів упродовж минулої доби.

Так, голова Донецько ОВА Павло Кириленко повідомив, що 18 січня через обстріли армії РФ були поранені четверо мирних жителів Донбасу: в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру.

У ніч на 19 січня російські війська з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, обфйшлося без жертв.

Громади Запорізької області зазнали минулої доби понад 15о обстрілів з боку військ РФ, у тому числі забороненими запалювальними снарядами, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. За його словами, російські військові били по цивільній інфраструктурі житлових будинках.

На Миколаївщині минулої доби під російським обстрілом опинилася Очаківська громада, постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На Харківщині ж минулої доби під обстрілом російської армії були геріатричний пансіонат, дитсадок, амбулаторія, багатоквартирні та приватні житлові будинки, повідомив голова тамтешньої ОВА Олег Синєгубов, інформуючи про ситуацію в області. Він зазначив, що армія РФ продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. За минулу добу в регіоні обійшлося без постраждалих.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська минулої доби продовжили обстрілювати територію України, завдавши 25 авіаційних ударів та здійснивши понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.