Обстріл Костянтинівки: влада повідомляє про 4 поранених, серед них є діти

Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині, поранені чотири людини, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, серед поранених є двоє дітей, усім постраждалим надано медичну допомогу – стан здоров'я наразі задовільний.



Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки – повилітали шибки, пошкоджені квартири, додав Кириленко.

Раніше сьогодні Кириленко повідомив, що за добу на Донеччині через обстріли російськими військами троє людей загинули і троє зазнали поранень.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.