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На Донеччині через обстріли РФ 3 людини загинули і 3 постраждали – ОВА

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули понад 1300 цивільних, ще більш ніж 2800 були поранені (фото ілюстративне)

За добу на Донеччині через обстріли російськими військами троє людей загинули і троє зазнали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру», – повідомив Кириленко.

Він зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули понад 1300 цивільних, ще більш ніж 2800 були поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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