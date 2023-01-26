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ЗСУ: вночі війська РФ відновили атаки іранськими дронами, усі 24 «Шахеди» збито

Більшість дронів-камікадзе знищено в центрі країни

У ніч на 26 січня російські війська відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Повідомляється, що пуски ударних БПЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

«За попередніми даними противник застосував 24 «шахеди». Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України. Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в Україні кілька разів оголошувалась повітряна тривога. Були повідомлення про вибухи, зокрема, в Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні.

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