У Дніпрі є влучання в промислове підприємство – Лукашук

Унаслідок атаки іранських безпілотників, які перебувають на озброєнні російської армії, в ніч на 26 січня зафіксоване влучання в промисловий обʼєкт у Дніпрі, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

«Є влучання в промислове підприємство. Без жертв», – повідомив високопосадовець.

Станом на 1:30 у Дніпропетровській області повітряна тривога скасована, але небезпека все ще зберігається в Херсонській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Житомирській, Чернігівській, Київській областях та в столиці України.

За повідомленням голови Миколаївської облдержадміністрації Віталія Кіма, в повітрі перебували щонайменше три групи іранських безпілотників.

Упродовж дня 25 січня повітряна тривога оголошувалася кілька разів в усій Україні. Ці оголошення були викликані зльотами в Білорусі російських літаків МіГ-31К, здатних нести ракети «Кинджал».