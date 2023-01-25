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За добу на Донеччині через російські обстріли поранені 10 цивільних – ОВА

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули понад 1300 цивільних, ще більш ніж 2800 були поранені

За добу на Донеччині через російські обстріли поранень зазнали 10 цивільних, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«За 24 січня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: п’ятьох у Костянтинівці, двох у Торецьку, по одному у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці», – повідомив Кириленко.

Кириленко вчергове наголосив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули понад 1300 цивільних, ще більш ніж 2800 були поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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