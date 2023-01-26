У Києві вибух, раніше сили ППО збили понад 15 ракет у напрямку столиці – влада

У Києві вранці 26 січня пролунав вибух, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Вибух у Києві! Будьте в укриттях», – закликав він.

Раніше в четвер російські війська випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті!» – заявив він.

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Водночас Попко нагадав, що небезпека повітряних ударів триває, і закликав перебувати в укриттях.

Вранці 26 січня голова КМВА повідомляв, що вночі російська армія випустила по столиці десятки дронів-камікадзе Shahed. У повітряному просторі Києва сили протиповітряної оборони збили «близько 15» безпілотників, жертв чи влучань у об’єкти інфраструктури не було.

По всій Україні триває повітряна тривога.