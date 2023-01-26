УЗ: ситуація на всіх вокзалах України контрольована, запізнюються два поїзди 

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні два із 70-ти рейсів «Укрзалізниці» затримуються на 30 хвилин і більше, повідомила пресслужба залізничного перевізника.

Згідно з повідомленням, йдеться про поїзди №43/44 Івано-Франківськ-Київ та №743/744 Київ-Львів.

«У зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці ми організовуємо пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ-Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково. Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пасажирів, які за форсмажорних обставин, у результаті обстрілів та тривог, не встигли на свої рейси, посадять із тим же квитком на наступний рейс аналогічного напрямку.

Раніше сьогодні у компанії ДТЕК повідомили, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. «Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», пояснили у компанії.