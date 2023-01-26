Abrams і не тільки: Пентагон озвучив деталі нового військового пакету для України

Міністерство оборони Сполучених Штатів 25 січня анонсувало новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, який містить основні танки Abrams.

До пакету, згідно з повідомленням, увійшли:

31 танк Abrams із 120-міліметровими снарядами та іншими боєприпасами

8 тактичних автомобілів для відновлення обладнання

допоміжні автомобілі та обладнання

фінансування навчання, технічну підтримку та тилового забезпечення

«Окрім наданого Сполученими Штатами батальйону танків Abrams, європейський консорціум зобов’язується найближчим часом надати Україні два батальйони танків Leopard. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб задовольнити потреби України на полі бою, аби протистояти російській агресії та забезпечити подальшу свободу та незалежність українського народу», – додають у Пентагоні.

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25 січня Німеччина і Сполучені Штати оголосили про рішення надати Україні танки Leopard і Abrams відповідно. Берлін також дозволив іншим країнам, які мають німецькі танки, реекспорт цієї зброї в Україну.