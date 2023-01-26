Abrams і не тільки: Пентагон озвучив деталі нового військового пакету для України

Міністерство оборони Сполучених Штатів 25 січня анонсувало новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, який містить основні танки Abrams.
До пакету, згідно з повідомленням, увійшли:
- 31 танк Abrams із 120-міліметровими снарядами та іншими боєприпасами
- 8 тактичних автомобілів для відновлення обладнання
- допоміжні автомобілі та обладнання
- фінансування навчання, технічну підтримку та тилового забезпечення
«Окрім наданого Сполученими Штатами батальйону танків Abrams, європейський консорціум зобов’язується найближчим часом надати Україні два батальйони танків Leopard. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб задовольнити потреби України на полі бою, аби протистояти російській агресії та забезпечити подальшу свободу та незалежність українського народу», – додають у Пентагоні.
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25 січня Німеччина і Сполучені Штати оголосили про рішення надати Україні танки Leopard і Abrams відповідно. Берлін також дозволив іншим країнам, які мають німецькі танки, реекспорт цієї зброї в Україну.
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