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Abrams і не тільки: Пентагон озвучив деталі нового військового пакету для України

До пакету увійшов 31 танк Abrams із 120-міліметровими снарядами та іншими боєприпасами

Міністерство оборони Сполучених Штатів 25 січня анонсувало новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, який містить основні танки Abrams.

До пакету, згідно з повідомленням, увійшли:

  • 31 танк Abrams із 120-міліметровими снарядами та іншими боєприпасами
  • 8 тактичних автомобілів для відновлення обладнання
  • допоміжні автомобілі та обладнання
  • фінансування навчання, технічну підтримку та тилового забезпечення

«Окрім наданого Сполученими Штатами батальйону танків Abrams, європейський консорціум зобов’язується найближчим часом надати Україні два батальйони танків Leopard. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб задовольнити потреби України на полі бою, аби протистояти російській агресії та забезпечити подальшу свободу та незалежність українського народу», – додають у Пентагоні.

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25 січня Німеччина і Сполучені Штати оголосили про рішення надати Україні танки Leopard і Abrams відповідно. Берлін також дозволив іншим країнам, які мають німецькі танки, реекспорт цієї зброї в Україну.

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