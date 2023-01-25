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Залужний подякував генералу США Міллі «за потужну підтримку»

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 25 січня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, під час якої подякував американській стороні за продовження підтримки України у війні проти Росії.

«Підтримую сталий діалог з генералом Марком Міллі. Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння. Сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство. Ми налаштовані тільки на Перемогу», – написав Залужний у телеграмі.

25 січня Німеччина і Сполучені Штати оголосили про рішення надати Україні танки Leopard і Abrams відповідно. Берлін також дозволив іншим країнам, які мають німецькі танки, реекспорт цієї зброї в Україну.

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