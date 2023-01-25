У Білому домі повідомили, коли українські військові розпочнуть навчання на танках M1 Abrams

Пентагон потребуватиме «тижнів, а не місяців», щоб підготувати план навчання українських військових на танках M1 Abrams, заявив 25 січня координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

«Можливо, тижні, а не місяці, перш ніж вони зможуть справді розібратися в деталях і почнуть запроваджувати це – режим тренувань (українських військових)», — сказав Кірбі.

Водночас сам процес такого навчання може тривати кілька місяців, відзначив речник.

На запитання про те, чи планують США позитивно відповісти на запит України про винищувачі, Кірбі відповів без подробиць.

«Ми ведемо постійні дискусії з українцями щодо їхніх можливостей, і… ми продовжуємо ці дискусії з огляду на те, як змінюються умови. Не можна звинувачувати українців у тому, що вони хочуть усе більше і більше систем. Це не вперше, коли вони говорять про винищувачі, але я не хочу робити жодних заяв з цього приводу», – додав Кірбі.

25 січня Німеччина і Сполучені Штати оголосили про рішення надати Україні танки Leopard і Abrams відповідно. Берлін також дозволив іншим країнам, які мають німецькі танки, реекспорт цієї зброї в Україну.