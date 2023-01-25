Зеленський обговорив із Шольцом подальше розширення оборонної підтримки Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом – про це він повідомив 25 січня, невдовзі після повідомлення, що Берлін надасть Україні танки Leopard 2.

«Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки та тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Олафом Шольцом почув про ці важливі та своєчасні рішення», – заявив Зеленський.

Голова держави висловив вдячність очільнику німецькому уряду та «всім нашим друзям у Німеччині».

Пресслужба Шольца наразі не коментувала розмову.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів.