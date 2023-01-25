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Новини | Суспільство

Україна отримає від Німеччини 10 тисяч терміналів Starlink – Мінцифри

13 січня повідомлялося, що в Україні працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink

Україна невдовзі отримає від Німеччини 10 тисяч терміналів Starlink, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч «Старлінків», які ми отримаємо наступного місяця», – повідомив Федоров у Telegram.

13 січня він казав, що в Україні наразі працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink. Одна з останніх масштабних партій цієї техніки надійшла з Польщі – 8 тисяч терміналів.

За оцінками експертів, присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.

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