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Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2

Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які хочуть передати Україні танки Leopard 2 з власних складів

Німеччина погодилася надати Україні танки Leopard 2 – про це заявив речник німецького уряду Стеффен Гебестрайт 25 січня.

«Федеральний уряд ухвалив рішення про надання Збройним силам України основних бойових танків «Леопард-2». Це результат інтенсивних консультацій, які відбулися з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини», – йдеться в заяві.

Метою, згідно із повідомленням, є швидко надати німецькі танки для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків Leopard 2 зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси.

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Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які хочуть передати Україні танки Leopard 2 з власних складів.

Раніше 24 січня пресслужба уряду Німеччини підтвердила отримання польського запиту на експорт в Україну цих танків німецького виробництва.

Німеччина дотепер опиралася закликам Польщі, США та кількох інших країн НАТО передати танки в Україну або дозволити іншим країнам надіслати частину своїх Leopard. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше цього тижня заявив, що країна ухвалить рішення щодо танків «дуже скоро».

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