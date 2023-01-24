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Нііністьо про танки для України: Фінляндія зробить свій внесок

Саулі Нііністьо наголосив, що серед тих 10 країн ЄС, які мають танки Leopard, Фінляндія має унікальне становище - є членом Євросоюзу, але не НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосив, що його країна зробить свій внесок у «танкову коаліцію».

«Варто пам’ятати, що дискусія стосується більшого підрозділу. Взяти один танк тут, один там – цього недостатньо. Має бути потужний підрозділ у Європі. Ми обговорюємо змогу вибудувати такий підрозділ. Ми розглядаємо різні варіанти з боку Фінляндії. Але ми можемо зробити вишкіл українських вояків», – сказав фінський президент під спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Саулі Нііністьо (ліворуч). Київ, 24 січня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Саулі Нііністьо (ліворуч). Київ, 24 січня 2023 року

Він наголосив, що серед тих 10 країн ЄС, які мають танки Leopard, Фінляндія має унікальне становище – є членом Євросоюзу, але не НАТО, і має найбільший (у ЄС) спільний кордон з Росією.

«Це завжди треба мати на увазі, коли ми визначаємо, якою має бути наша роль, місце. Воно буде конструктивним. І ми зробимо внесок у створення такого підрозділу», – наголосив Нііністьо.

Раніше ЗМІ повідомляли про готовність Фінляндії надати Україні танки Leopard 2, але за певних умов – якщо це буде спільний європейський проєкт.

20 січня Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад 400 мільйонів євро – це 12-й і на сьогодні найбільший пакет військової допомоги Україні.

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