Генсек НАТО впевнений, що Німеччина скоро ухвалить рішення щодо надання танків Україні

Союзники мають продовжувати підтримувати Україну важким озброєнням, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Про це він сказав 24 січня на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Столтенберґ нагадав про останні анонси військової допомоги від партнерів України.

«Франція, Велика Британія та інші союзники оголосили, що нададуть танки. Я вітаю ці заяви. У цей переломний момент війни ми повинні надати Україні більш важке та сучасне обладнання, і робити це швидше. Тому я вітаю нашу сьогоднішню дискусію (із Пісторіусом – ред.). Ми обговорювали питання бойових танків. Консультації між союзниками триватимуть, і я впевнений, що незабаром ми знайдемо рішення», – сказав генеральний секретар.

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Він додав, що Німеччина «грає ключову роль у Альянсі» і вже надала значну підтримку Україні, в тому числі системи протиповітряної оборони IRIS-T.

«Ми мали хорошу дискусію сьогодні щодо танків Німеччини. Я впевнений, що скоро буде рішення, і я також вітаю повідомлення міністра, що інші члени НАТО, які мають танки Leopard, вільні визначати ці танки як так, які доступні для України, і готувати їх (для передачі – ред.), а також почати тренувати українських військових», – сказав Столтенберґ.

Берлін поки не бажає надати такі танки самому Києву або дозволити третім країнам, які мають танки Leopard. Повідомляється, що Німеччина пов’язала свою відмову із відмовою Вашингтона відправити Україні танки Abrams американського виробництва.

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Однак міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 22 січня заявила, що патова ситуація наближається до завершення, заявивши, що Берлін буде готовий дозволити Польщі відправити Leopard в Україну. Бербок відмовилася від подальших коментарів щодо танкової проблеми, зазначивши лише, що союзники України повинні спробувати зробити все можливе, щоб переконатися, що Україна виграє війну проти Росії.

Президент України визнав, що постачання Україні десятків західних танків проти тисячі, які є в Росії, не вирішать проблеми, але мотивують українську армію. Він розкритикував позицію Німеччини про готовність постачати озброєння тільки разом з іншими партнерами, зокрема США.