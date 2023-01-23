У Пентагоні повідомили, коли в Україну надійдуть перші БМП Bradley

Перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у «відносно близькому майбутньому», йдеться про тижні, розповів журналістам високопосадовець Пентагону, повідомляє «Голос Америки».

«В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередилися на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, щоби змінити розстановку сил на полі бою», – сказав неназваний посадовець.

У попередніх двох пакетах військової допомоги США оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, які називають «вбивцями танків». Після цього українські військові проходили тренування на цих системах у Німеччині.

M2 Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1981 року. Американськими військами вона застосовувалася у війнах у Перській затоці, Іраку та Сирії.