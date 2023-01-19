Новий пакет допомоги від США на 2,5 млрд доларів: Пентагон повідомив, що в нього входить

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала додатковий пакет безпекової допомоги на 2,5 мільярда доларів – про це 19 січня повідомило Міністерство оборони Сполучених Штатів.

Це 30-й транш допомоги із запасів Пентагону для України, починаючи з серпня 2021 року. До нього увійшли, поміж іншого:

додаткові боєприпаси для зенітних ракетних комплексів NASAMS

вісім систем протиповітряної оборони Avenger

59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисячами 25-міліметрових боєприпасів

90 бронетранспортерів Stryker

53 транспортних засобів MRAP

350 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV

додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS

високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM

Крім того, пакет містить додаткові боєприпаси різного типу, тепловізори, підривне обладнання для усування перешкод та запасні частини.

У Пентагоні сподіваються, що додатковий пакет допоможе Україні протидіяти «спектру загроз на коротку й середню перспективу».

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«59 БМП Bradley, включені до цього пакету, разом із 50 Bradley, наданих 6 січня, і 90 бронетранспортерами Stryker забезпечать Україну двома бригадами броньованих спроможностей», – йдеться в повідомленні Пентагону.

Днями американський канал CNN повідомляв, що США готують новий пакет військової допомоги для України.

20 січня відбудеться засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України. Напередодні цієї зустрічі очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.