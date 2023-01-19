Новий пакет допомоги від США на 2,5 млрд доларів: Пентагон повідомив, що в нього входить

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала додатковий пакет безпекової допомоги на 2,5 мільярда доларів – про це 19 січня повідомило Міністерство оборони Сполучених Штатів.
Це 30-й транш допомоги із запасів Пентагону для України, починаючи з серпня 2021 року. До нього увійшли, поміж іншого:
- додаткові боєприпаси для зенітних ракетних комплексів NASAMS
- вісім систем протиповітряної оборони Avenger
- 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисячами 25-міліметрових боєприпасів
- 90 бронетранспортерів Stryker
- 53 транспортних засобів MRAP
- 350 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV
- додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS
- високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM
Крім того, пакет містить додаткові боєприпаси різного типу, тепловізори, підривне обладнання для усування перешкод та запасні частини.
У Пентагоні сподіваються, що додатковий пакет допоможе Україні протидіяти «спектру загроз на коротку й середню перспективу».
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«59 БМП Bradley, включені до цього пакету, разом із 50 Bradley, наданих 6 січня, і 90 бронетранспортерами Stryker забезпечать Україну двома бригадами броньованих спроможностей», – йдеться в повідомленні Пентагону.
Днями американський канал CNN повідомляв, що США готують новий пакет військової допомоги для України.
20 січня відбудеться засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України. Напередодні цієї зустрічі очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.
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