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Новий пакет допомоги від США на 2,5 млрд доларів: Пентагон повідомив, що в нього входить

До пакету, зокрема, увійшли 59 бойових машин піхоти Bradley

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала додатковий пакет безпекової допомоги на 2,5 мільярда доларів – про це 19 січня повідомило Міністерство оборони Сполучених Штатів.

Це 30-й транш допомоги із запасів Пентагону для України, починаючи з серпня 2021 року. До нього увійшли, поміж іншого:

  • додаткові боєприпаси для зенітних ракетних комплексів NASAMS
  • вісім систем протиповітряної оборони Avenger
  • 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисячами 25-міліметрових боєприпасів
  • 90 бронетранспортерів Stryker
  • 53 транспортних засобів MRAP
  • 350 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV
  • додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM

Крім того, пакет містить додаткові боєприпаси різного типу, тепловізори, підривне обладнання для усування перешкод та запасні частини.

У Пентагоні сподіваються, що додатковий пакет допоможе Україні протидіяти «спектру загроз на коротку й середню перспективу».

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«59 БМП Bradley, включені до цього пакету, разом із 50 Bradley, наданих 6 січня, і 90 бронетранспортерами Stryker забезпечать Україну двома бригадами броньованих спроможностей», – йдеться в повідомленні Пентагону.

Днями американський канал CNN повідомляв, що США готують новий пакет військової допомоги для України.

20 січня відбудеться засідання у форматі «Рамштайн», контактної групи з питань оборони України. Напередодні цієї зустрічі очільники Міноборони та МЗС Олексій Резніков та Дмитро Кулеба наголосили на необхідності посилення оборонних спроможностей України, і попросили про сучасну броньовану техніку і західні танки.

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