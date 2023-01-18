США готують ще один великий пакет допомоги Україні – CNN

Найближчими днями, як очікується, США оголосять про один із своїх найбільших пакетів військової допомоги Україні – повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників, ознайомленими із цими планами.



За даними видання, прохання Києва про сучасні танки США поки що не хочуть задовольнити, незважаючи на те, що Велика Британія та Польща нададуть Україні цю військову техніку.



СNN зауважує, що наразі жоден офіційний представник США не повідомив, що адміністрація Джо Байдена, швидше за все, передумає та надішле Києву американські танки.

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У Пентагоні кажуть, що це не питання врегулювання ескалації з Росією або питання щодо потрапляння важкої американської зброї до рук Росії. Викликає занепокоєння те, наскільки важко експлуатувати та обслуговувати танк Abrams і чи підійде 70-тонний танк українським силам.



Найбільший на сьогодні пакет безпеки США, оголошений на початку цього місяця, склав понад 3 мільярди доларів і включав першу поставку бойових машин піхоти Bradley. Попередній найбільший пакет становив 1,85 мільярда доларів і був оголошений наприкінці грудня. Тоді Вашингтон вперше оголосив про надання Україні системи Patriot.