«Гарантуємо, що українці зможуть захистити себе» – Сунак після оголошення про британську допомогу

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив переконання, що Україна зможе виграти війну проти Росії, а Сполучене Королівство надасть для цього необхідну допомогу. Про це очільник британського уряду написав 16 січня після оголошення про черговий пакет військової допомоги.

«Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою найзначнішого на сьогодні пакету військової допомоги Великої Британії. Інтенсивно працюючи з нашими союзниками та партнерами, ми гарантуємо, що українці зможуть захистити себе, використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити тривалий мир», – заявив Ріші Сунак.

В офіційному повідомленні британського уряду про нову допомогу йдеться: «Надсилання танків Challenger 2 в Україну є початком прискорення британської підтримки. Рота з 14 танків вирушить до країни найближчими тижнями після того, як прем’єр-міністр сказав президенту Зеленському, що Велика Британія надасть додаткову підтримку для допомоги Україні в сухопутній війні. Очікується, що слідом за ними буде надано близько 30 великих самохідних гармат AS90».

Влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2, повідомив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 14 січня.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.