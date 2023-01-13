Кулеба: вже п’ять країн готові надати Україні танки Leopard

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard.

«Ми вже маємо п'ять країн, які готові передавати (танки Leopard – ред.), але які очікують на остаточне вирішення питання з Німеччиною», – сказав він під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком, повідомляє агенція «Інтерфакс».

За його словами, обіцянка Польщі надати Україні роту танків Leopard спонукала інші країни, які «сиділи тихо та говорили пошепки про готовність передати танки», виходити та заявляти про готовність. Зокрема йдеться про Фінляндію, додав міністр.

Серед країн НАТО тривають дискусії щодо танків, про надання яких Україна просила вже неодноразово.

11 січня під час візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків німецьких Leopard. Берлін має погодити ці поставки. Німецька сторона, зокрема посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, заявляє, що наразі таких запитів не було.

Як повідомляє DPA, канцлер Німеччини Олаф Шольц 13 січня закликав до розсудливості в дебатах про поставку танків Leopard 2 Україні, заявивши, що «необхідність щось говорити кожні 10 хвилин» не повинна призводити до рішень, «пов’язаних з війною та миром».