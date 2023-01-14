Британія офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2

Влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2, повідомив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 14 січня.

«Прем’єр-міністр наголосив на прагненні Великої Британії посилити нашу підтримку України, у тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем», – йдеться у повідомленні.

«Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною та готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів», – написав Зеленський у твітері.

11 січня Польща заявила про рішення передати Україні роту танків Leopard.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.