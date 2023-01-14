Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Вступ до НАТО. Шведи прокладають шлях для українців

Під час однієї з акцій у столиці України. Київ, 8 грудня 2019 року
(Рубрика «Точка зору»)

Ще кілька місяців тому могло здатися, що питання вступу Фінляндії і Швеції до НАТО – вирішене питання. Після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив дві північні країни в тому, що вони не поважають інтереси безпеки його країни й попередив, що заблокує ухвалення рішення на найближчому саміті НАТО, було докладено безперецедентних дипломатичних зусиль. Керівники Фінляндії і Швеції зустрічалися не тільки з Ердоганом, але й з американським президентом Джозефом Байденом, який рішуче підтримав їхню інтеграцію до альянсу.

Президент США Джо Байден разом з віце-президентом Камалою Гарріс (ліворуч), послом Швеції у США Карін Олофсдоттер та послом Фінляндії у США Мікко Гауталом підписують документи, що підтверджують вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Вашингтон, 9 серпня 2022 року
Президент США Джо Байден разом з віце-президентом Камалою Гарріс (ліворуч), послом Швеції у США Карін Олофсдоттер та послом Фінляндії у США Мікко Гауталом підписують документи, що підтверджують вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Вашингтон, 9 серпня 2022 року

Підготовка процесу вступу перетворилася на справжній міжнародний переговірний процес. Зрештою, Ердоган погодився відмовитися від своїх зауважень. На саміті НАТО рішення про початок процедури прийняття Швеції і Фінляндії до НАТО було ухвалено одноголосно.

На сьогодні ухвала щодо вступу Швеції і Фінляндії до НАТО не розглянута у парламентах двох країн, лідери яких мають особливі стосунки з Путіним. Це Угорщина й Туреччина

Однак на цьому справа, звичайно ж, не закінчилася. Адже рішення лідерів мають підтримати й парламенти. На сьогодні ухвала щодо вступу Швеції і Фінляндії до НАТО не розглянута у парламентах двох країн, лідери яких мають особливі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним. Це Угорщина й Туреччина.

У Будапешті, втім, переконують, що підтримують євроатлантичну інтеграцію Фінляндії й Швеції, і що розгляд питання є суто процедурним. В Анкарі все інакше. Президент Реджеп Таїп Ердоган не має претензій до Фінляндії, проте гостро висловлюється на адресу Швеції й вважає, що ця країна не виконала зазделегідь погоджених домовленостей. У відповідь голова уряду Швеції Ульф Крістерссон наголосив: «Туреччина одночасно визнає дві речі – що ми виконали те, що обіцяли, і що вони бажають від нас того, що ми не можемо чи не хочемо їм дати».

Про те, що сторони досягли порозуміння, поки що сказати не можна. Спроба спікера шведського парламенту Андреса Норлена відвідати Анкару, щоб поспілкуватися з колегами й прискорити голосування у парламенті Туреччини виявилася невдалою після протесту в центрі Стокгольму, учасники якого «повісили» ляльку-Ердогана.

Вступ до НАТО Швеції і Фінляндії загальмовується – ймовірно, навіть до проведення виборів у Туреччині

Шведські політики засудили проведлення протесту в такій формі, однак очільник турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу наголосив, що одного засудження недостатньо. «Прихильники терористичних організацій намагаються перешкодити вступу Швеції до НАТО. Швеція або схилиться перед ними, або погодиться із нами», – сказав міністр.

Однак поки що в Анкарі не бажають розмовляти із шведським спікером. Скасував свою подорож до Туреччини й спікер фінляндського парламенту Матті Ванханен: він бажав летіти разом із шведським колегою.

На цьому тлі є очевидним, що вступ до НАТО Швеції і Фінляндії загальмовується – ймовірно, навіть до проведення виборів у Туреччині, бо президент Ердоган, який не може похвалитися хорошими рейтингами, здатний перетворити це питання у частину передвиборчої кампанії. І що тоді?

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту НАТО. Брюссель, 14 червня 2021 року
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту НАТО. Брюссель, 14 червня 2021 року

Важливий приклад для України

У Стокгольмі знайшли відповідь на це питання. Швеція та США розпочали переговори про формування глибших зв’язків у царині безпеки у формі угоди про співпрацю у сфері оборони.

Така угода створить правову основу для присутності американських військ у Швеції та дозволить налагодити ще тіснішу двосторонню співпрацю, ніж це передбачено членством у НАТО.

Виявиться, що з точки зору безпеки Ердоган нічим не може завадити шведам

Й водночас це нівелює сам сенс турецької політики. Бо виявиться, що з точки зору безпеки Ердоган нічим не може завадити шведам. Турецькому президенту доведеться шукати прийнятних компромісів, щоб зберегти обличчя й отримати від шведського приєднання до НАТО хоч щось.

Цей приклад є досить важливим для України. Українські політики нерідко говорять про вступ України до НАТО як про вирішене питання. Але це не так!

Банер «Курс НАТО» під час світового ланцюга єднання під гаслом #СкажиУкраїніТак / SayYEStoUkraine. Софійська площа в Києві, 22 січня 2022 року
Банер «Курс НАТО» під час світового ланцюга єднання під гаслом #СкажиУкраїніТак / SayYEStoUkraine. Софійська площа в Києві, 22 січня 2022 року

Насправді попереду ще дуже важкий шлях й Україна, вочевидь, може зіткнутися зі «шведською» ситуацією – коли одна чи кілька країн НАТО надійно заблокують інтеграцію, таким чином, створять умови для нової війни з Росією. Війни, до якої у Москві почнуть готуватися наступного дня після ганебного закінчення путінської «спецоперації».

Швеція зараз прокладає шлях, яким Україна має бути готовою рухатися у разі виникнення кризової ситуації

Відповіддю на можливість такої блокади має стати саме це – формування глибших зв’язків у царині безпеки у формі угоди про співпрацю у сфері оборони. Така угода продемонструє скептикам у НАТО, що їхня політика є приреченою на провал і утримає Путіна від нового нападу.

Швеція зараз прокладає шлях, яким Україна має бути готовою рухатися у разі виникнення кризової ситуації. Як і у сивій давнині, наша дорога до суверенітету може проходити через Стокгольм.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

  • Зображення 16x9

    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG