«Просто риторики про «відкриті двері» недостатньо» – Зеленський щодо інтеграції в НАТО

Президент Володимир Зеленський висловився за прискорення інтеграції України в НАТО. Про це він сказав у середу у Львові на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.

«Було б максимально ефективним і відповідним реальності та нашому оборонному потенціалу рішення членів НАТО про прискорення інтеграції України до альянсу, як це було у випадку зі Швецією та Фінляндією», – зазначив президент.

Він додав: «На сьогодні просто підтримки України від колег із НАТО та просто підтримки у вигляді риторики недостатньо. Недостатньо для мотивації нашої держави, мотивації наших воїнів. Нам потрібні кроки вперед. Ми дуже чекаємо на потужні кроки у Вільнюсі на саміті НАТО».

Раніше сьогодні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, наголосивши на необхідності якнайшвидше надати українській стороні сучасне обладнання для захисту від російської агресії.

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Столтенберґ неодноразово казав про «відкриті двері» в НАТО для України. При цьому жодні можливі терміни не називаються.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.