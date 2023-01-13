США: Байден виступить зі щорічною промовою про стан країни 7 лютого

Президент США Джо Байден має намір виступити з промовою про стан країни 7 лютого, повідомили в Білому домі.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті надіслав запрошення 13 січня, і воно було негайно прийнято Білим домом, повідомляє Reuters.

Щорічне звернення дає президенту-демократу можливість викласти свої законодавчі цілі в середині його чотирирічного терміну. Він виступить із промовою в Палаті представників лише через кілька тижнів після того, як республіканці зайняли палату, пообіцявши кинути виклик його законодавчому порядку денному та розпочати численні розслідування щодо нього та його адміністрації.

7 січня представник Республіканської партії Кевін Маккарті був обраний спікером Палати представників у Конгресі США – таким чином завершився 15-й раунд голосування.