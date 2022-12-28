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Британія надасть Україні гелікоптери Sea King

Раніше Військово-морський флот Британії провів навчання Sea King для 10 українських екіпажів

Міноборони Британії заявила про намір передати українським військовим гелікоптери Sea King.

«Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки. Військово-морський флот Британії провів навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

У листопаді міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні передадуть три вертольоти, перший вже прибув в Україну.

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