Британія надасть Україні гелікоптери Sea King

Міноборони Британії заявила про намір передати українським військовим гелікоптери Sea King.

«Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї подальшої підтримки. Військово-морський флот Британії провів навчання Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

У листопаді міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні передадуть три вертольоти, перший вже прибув в Україну.