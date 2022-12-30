Британія надала Україні металошукачі та обладнання для розмінування

Велика Британія передала Україні 1 тисячу металошукачів VALLON та 100 комплектів обладнання для знешкодження бомб – про це 30 грудня повідомив британський уряд.

Пакет допомоги спрямований на те, щоб «допомогти розмінувати поля та зробити безпечними відвойовані території, цивільні будинки та інфраструктуру».

«Використання Росією протипіхотних мін і атаки на цивільну інфраструктуру підкреслюють шокуючу жорстокість вторгнення Путіна. Цей останній пакет підтримки Сполученого Королівства допоможе Україні безпечно очистити землю та будівлі по мірі того, як вона повертає свою законну територію», – йдеться в коментарі міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

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Як пояснюють у відомстві, металошукачі мають допомогти військовим проходити крізь мінні поля, «прокладати безпечні маршрути дорогами і стежками», а також перевіряти цивільну інфраструктуру та будинки у звільнених населених пунктах. Комплекти для знешкодження бомб призначені для від’єднання детонатора від нерозірваних російських бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв.

Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак 9 грудня у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Києву найближчими тижнями поставлять більше зенітних гармат і ракет протиповітряної оборони малої дальності.