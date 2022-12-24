Литва збільшить військову допомогу Україні в 2023 році – міністр оборони

Від початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на 283 млн євро, а наступного року ця сума зросте ще на 40 млн, повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас порталу Delfi.

«Планується закупівля нової техніки та іншого обладнання, що виробляється в Литві та якого потребують українці. Не виключаю, що в межах модернізації литовської армії ми зможемо передати й певне озброєння», – сказав міністр.

За його словами, надана допомога включає системи ППО, легке піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, а також броньовані машини та гаубиці, зокрема 62 бронетранспортери М113.

Крім того, Литва передала Україні багато зброї радянського зразка, яка була необхідна для протидії у перші дні повномасштабного вторгнення армії РФ.

«Українці кажуть... це саме те, що було необхідно. Особливо на початковому етапі, ми були взагалі першими, від кого вони отримали допомогу. Ми направили допомогу в Україну вже на другий день після початку війни», – зазначив Анушаускас.

Нині Литва продовжує підготовку українських військовослужбовців. У тренувальних центрах країни пройшли навчання близько 400 українських військових фахівців, і ця робота триватиме, розповів литовський міністр.

«Ми готові продовжувати навчання українських військовослужбовців та інструкторів у Литві й наступного року. Це включає курси операторів протитанкових засобів, військових інженерів, розмінування, РХБ-захисту, підготовки фахівців із обслуговування та ремонту БТР М113, а також курси інформаційних операцій та кібернетичного захисту», – зазначили в оборонному відомстві Литви.

Раніше прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявляла, що Литва надаватиме Україні військову і гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно. Також в інтерв’ю «Укрінформу» вона заявила, що обсяг допомоги Україні з боку Литви в абсолютних показниках може сягати близько 600-700 млн євро.