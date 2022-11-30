Литва виділить додатково 13 мільйонів євро для підтримки України

Уряд Литви ухвалив рішення про додаткове виділення 13-ти мільйонів євро на підтримку України, повідомив у твітері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Сьогодні литовський уряд схвалив 13 млн євро підтримки для України. 5 млн євро до фонду Світового банку для України. 4 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України. 2 млн євро для українських біженців від війни у Молдові. 2 млн євро для української зернової ініціативи», – повідомив Анушаускас.

Раніше прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявляла, що Литва надаватиме Україні військову і гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно. Також в інтерв’ю «Укрінформу» вона заявила, що обсяг допомоги Україні з боку Литви в абсолютних показниках може сягати близько 600-700 млн євро.