Голова Євроради підтримав постачання танків в Україну

Голова Європейської ради 18 січня висловився за надання Заходом танків Україні, щоб допомогти їй протистояти вторгненню Росії.

«Майже рік Росія дотримувалася стратегії знищення, стратегії терору, намагаючись забомбити український народ до покори, – сказав президент Європейської ради Шарль Мішель. – Але українці чинять опір».

«Ми, ЄС, будемо підтримувати їх стільки, скільки це буде потрібно. Зараз настав час, їм терміново потрібно більше обладнання, і я особисто – за постачання танків в Україну», – наголосив він.

Представники України неодноразово заявляли про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають.

11 січня Польща заявила про рішення передати Україні роту танків Leopard.

14 січня влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard.

15 січня генеральний секретар Єнс Столтенберґ повідомив, що Україна може очікувати на надання більшої кількості озброєння.