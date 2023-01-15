Столтенберґ очікує на надання Україні більшої кількості важкого озброєння

Україна може очікувати на надання більшої кількості озброєння, вважає генеральний секретар Єнс Столтенберґ. Про це він заявив у коментарі німецькому виданню Handelsblatt, цитує AFP.

Столтенберґ вчергове вказав на важливість надання Україні зброї, необхідної для перемоги у війні.

«Недавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом їх буде більше», – сказав генеральний секретар НАТО.

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Його заява пролунала напередодні зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України, яка відбудеться 20 січня.

Минулого тижня президенти Польщі та Литви анонсували нові пакети військової допомоги Україні.

Також 11 січня офіційні особи ЄС та НАТО домовилися «посилити» свою співпрацю з питань безпеки та підтримки України.