Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Столтенберґ очікує на надання Україні більшої кількості важкого озброєння

Заява Єнса Столтенберґа пролунала напередодні зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України, яка відбудеться 20 січня

Україна може очікувати на надання більшої кількості озброєння, вважає генеральний секретар Єнс Столтенберґ. Про це він заявив у коментарі німецькому виданню Handelsblatt, цитує AFP.

Столтенберґ вчергове вказав на важливість надання Україні зброї, необхідної для перемоги у війні.

«Недавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом їх буде більше», – сказав генеральний секретар НАТО.

Читайте також: Голова МЗС Литви закликав надати Україні ракети ATACMS

Його заява пролунала напередодні зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України, яка відбудеться 20 січня.

Минулого тижня президенти Польщі та Литви анонсували нові пакети військової допомоги Україні.

Також 11 січня офіційні особи ЄС та НАТО домовилися «посилити» свою співпрацю з питань безпеки та підтримки України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG