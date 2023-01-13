Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову – обговорювали подальшу допомогу Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили подальшу допомогу США Україні.

«Я провів розмову з Ентоні Блінкеном щодо того, як посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу. Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції щодо Росії. Вдячний США за підтримку України», – написав Кулеба у твіттері.

Пресслужба Держдепу США повідомляє, що обидва співрозмовники зосередилися на продовженні безпекової та економічної допомоги напередодні та після першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, Блінкен наголосив на постійній і непохитній підтримці США України.

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Серед країн НАТО тривають дискусії щодо танків, про надання яких Україна просила вже неодноразово. Днями у Пентагоні заявили, що США підтримують рішення союзників щодо військової допомоги Україні, в тому числі надання танків.

Раніше цього тижня під час візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків німецьких Leopard. Також Фінляндія допустила можливість надати Києву такі танки. Берлін має погодити ці поставки. Німецька сторона, зокрема посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, заявляє, що наразі таких запитів не було.