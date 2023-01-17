Блінкен: «з розвитком агресії» Росії США посилюють допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 17 січня, що підтримка, яку Вашингтон надав Києву, посилювалася протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучості дати Україні «те, що їй потрібно, щоб досягти успіху на полі бою».

«З розвитком цієї агресії також розвивалася наша допомога Україні, щоб переконатися, що вона має те, що їй потрібно, щоб протистояти агресії», – сказав Блінкен на спільній із міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі пресконференції у Вашингтоні.

Блінкен анонсував «більше повідомлень» після зустрічі у форматі «Рамштайн» у Німеччині, яку цього тижня відвідає міністр оборони Ллойд Остін. Блінкен не став уточнювати, що ще США можуть надати Україні.

«Якщо ви подивитеся на траєкторію від «Стінгерів» до «Джавелінів» і HIMARS, до бойових машин Bradley та ракетних батарей Patriot, (то побачите, що) ми постійно забезпечували те, що потрібно Україні, і ми робимо це таким чином, щоб переконатися, що вона реагує на те, що насправді відбувається на полі бою, а також спрогнозувати, куди це може піти, переконавшись також, що українці навчені системам, які були надані, що вони мають можливість підтримувати ці системи», – сказав Блінкен.

За його словами, надання підтримки США почалося, «коли ми побачили, як збираються грозові хмари за кілька місяців до агресії».

Голова американської дипломатії вкотре наголосив, що якнайшвидший спосіб припинити війну – це «дати сильну руку Україні на полі бою», що, за його словами, США і роблять.

Блінкен також похвалив Сполучене Королівство за його оголошення про надання Україні танків.

Влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків Challenger 2, повідомив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 14 січня.