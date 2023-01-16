Заступник Саллівана розповів, чи визнають Росію державою-спонсоркою тероризму

Росія має відповісти за все, що зробила в Україні, заявив 16 січня в Києві заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про перспективи визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

«Усе, що зробила Росія, ми називаємо, зокрема, і воєнними злочинами. Ми всі підтримуємо цей підрахунок, ми обговорюємо різні механізми. Ми дискутуємо про це з Конгресом, а також у Нью-Йорку, в рамках Ради безпеки ООН. Принцип один – ми рішуче підтримуємо і непохитні у бажанні дати визначення усьому, що зробила Росія», – зазначив Джонатан Файнер.

Також заступник Джейка Саллівана додав, що лише особливий механізм визнання країни спонсоркою тероризму дозволить уникнути деяких потенційно незапланованих наслідків, повʼязаних із цим статусом. Дискусії на цю тему були з українським урядом і розвʼязання питання буде продовжено, - підсумував американський посадовець.

У Конгресі США наразі триває робота над альтернативою визнання Росії «країною-спонсором тероризму», проінформував держсекретар Ентоні Блінкен 4 грудня 2022 року.

Сенат Конгресу США закликав Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня 2022 року.

Джо Байден і голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен висловлювалися проти такого рішення. Білий дім вважає, що визнання повністю припинить можливості співпраці з Росією у критичних галузях, зокрема може призвести до затримки експорту українського продовольства і поставити під загрозу угоди щодо перевезення товарів через Чорне море.

Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму – відповідну резолюцію він ухвалив 23 листопада, повідомляє, зокрема, фракція Європейської народної партії (EPP Group).